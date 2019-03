Kadınların İşgücü Piyasasının Öznesi Olduğu Bir Realitedir" - New

Kaynak: AA

- Programdan görüntülerAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması"Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir""Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdık""Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, güçlü aile ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum"NEW YORK (AA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir." açıklamasında bulundu.Bakan Selçuk, MÜSİAD USA ve TAO Danışmanlık firmasının THY ve Vakıfbank sponsorluğunda gerçekleştirdiği "Dünya Kadın Zirvesi New York" adlı etkinliğe katıldı.MÜSİAD USA Yönetim Kurulu Üyesi Mine Anlar'ın konuşması ile başlayan etkinlik, "We are All Human" adlı firmanın CEO'su Claudia Romo Edelman, CulterIntel & CIEN CEO'su Lili Gil Valetta, Columbia Üniversitesi Profesörü Dilshad Dayani'nin konuşmacı olarak katıldığı panel ile devam etti.Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Kadınlar için düzenlenen sosyal koruma sistemleri ve ekonomik güçlenme ana temasıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin tüm kız çocukları ve kadınlar adına verimli sonuçları olmasını temenni ederek sözlerime başlamak isterim." ifadelerini kullandı."Kadınların iş gücüne katılımını artırdık"Türkiye'de aile yapısını güçlendirmek için iş ve aile yaşamını uyumlaştıran özel politikalar geliştirilip, uygulandığını belirten Selçuk, "Kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerekliliği olarak kadınların çalışma hayatına etkin katılımını destekleyen politikalar ve iyi uygulamalar sonucunda kadınların iş gücüne katılımını artırdık." diye konuştu.Selçuk, kadınların istihdamının önündeki yapısal, toplumsal ve diğer sorunların ortadan kaldırılması için çeşitli tedbirler aldıklarını, teşvik ve destek programlarının hayata geçirildiğini belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki, kadınların işgücü piyasasının öznesi olduğu bir realitedir." dedi.Kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesinde eğitimin çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Selçuk, "Gururla söyleyebilirim ki, ülkemizde kız çocukları için ortaöğretim kademesinde net okullaşma oranını 2 kat, yükseköğrenimde ise 3 kat artırdık. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimli bireyler olarak yetişmesini sağlayarak, güçlü aile ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu."Kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmamızda daha fazla değer yaratmasını hedefliyoruz"Türkiye'de kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımların güçlendirilmesi, hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarının sağlanması ve her alanda katma değer yaratmaları amacıyla yürürlüğe konulan strateji belgeleriyle planlı bir çalışmanın sürdürüldüğünü vurgulayan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğru planlanmış sosyal koruma yöntemleri, aktif istihdam programları, kurumsallaşmanın teşvik edilmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının eğitim oranlarının yükseltilmesi gibi ana başlıklarda var gücümüzle çalışarak kadınların sosyal ve ekonomik kalkınmamızda daha fazla değer yaratmasını hedeflediğimizi belirtmek isterim."Programın sonunda MÜSİAD USA Başkanı Mustafa Tuncer, Bakan Selçuk ve diğer katılımcılara hediye takdim etti.Programa, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba Nur Sönmez de katıldı.