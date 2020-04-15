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Kadınların kavgasını ayırmaya giden polisler pasta ile karşılaştı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de mahallede kadınlar kavga ediyor ihbarını alan polisler, ihbarın yapıldığı mahalleye gidince mahalle sakinlerinin sürprizi ile karşılaştı.

15.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:08
Kadınların kavgasını ayırmaya giden polisler pasta ile karşılaştı
DÜZCE(İHA) – Düzce 'de mahallede kadınlar kavga ediyor ihbarını alan polisler, ihbarın yapıldığı mahalleye gidince mahalle sakinlerinin sürprizi ile karşılaştı. Mahallede ki kadınların hazırladığı pastalı sürprize polisler, anonslu teşekkür ederek ve siren çalarak karşılık verdi. Kendileri için yapılan pastayı korona virüs tehdidine karşı çıkartamayan polisler pastanın mumlarını ellerini sallayarak söndürdü.

Düzce merkeze bağlı Karaca Mahallesi sönmez sokak sakinleri polislerin korona virüs salgını dolayısıyla yoğun çalışma tempolarında onlara sürpriz yapmak için senaryo hazırladılar. Sokak sakini Engin Demir, polis ihbar hattına "Sokağımızda kadınlar kavga ediyor. Biz ayıramadık. Yardım edin" diyerek ihbarda bulundu. İhbarın ardından çok kısa sürede mahalleye gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri ve resmi polis ekipleri sokağa girişte kadınların kavgasını beklerken Türk bayraklı karşılaşma ile karşılaştılar. Sokak sakinlerinin alkışlarla ve Türk Bayraklarıyla karşıladığı polisler kısa süreli şaşkınlık yaşarken mutluluklarını da motosikletlerindeki sirenleri çalarak gösterdiler. Ardından süprizi hazırlayan sokak sakini Hicran Sönmez, hazırladığı pastayı evinin bahçesinde yine polisler için hazırladığı masaya koydu. Masadaki pastanın mumlarını ise polisler korona virüs salgını nedeniyle taktıkları maskelerden dolayı üfleyemeyince ellerini sallayarak söndürdüler.

Polislere süprizi hazırlayan Hicran Sönmez, polislerin özellikle korona virüs salgını dolayısıyla çalışmalarının kendisini duygulandığını belirterek; "İyi günde kötü günde sürekli bizlerle birlikte olan polislerimize teşekkür amaçlı hem günlerini kutlayalım hemde korona virüs salgınında yaptıklarından duygulandım. Teşekkür amaçlı olarak sürpriz yapmak istedim ve oldu da polisimize teşekkür ederim" dedi.

Sürprizin ardından sokaktan ayrılan polis ekipleri, motosikletlerindeki megafondan sokak sakinlerine teşekkür ederek, sirenler eşliğinde sokaktan ayrıldılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Engin Demir, kavga, Düzce, Güncel
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