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Kadınların kış için ekmek hazırlığı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kadınlar bir araya gelerek kış öncesi ekmek yapımına başladı.

24.09.2019 16:06Kadınların kış için ekmek hazırlığı
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kadınlar bir araya gelerek kış öncesi ekmek yapımına başladı.
İlçede ev kadınları, yufka ekmek yapımı için bir araya gelip, imece usulü hazırladıkları ürünlerle dostluk, akrabalık ve komşuluk ilişkilerini de güçlendiriyor.
Ayrıca, bu geleneğin evlerde gençlere de aktarılarak nesiller boyu devam etmesi sağlanıyor.
Ev kadını Döne Çinçik, geleneksel hale getirdikleri kış hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını belirtti.
Bu işlerin fazla zaman alan faaliyetler olduğunu ifade eden Çinçik, "İmece usulü hazırlamak bizlere keyif veriyor. Arkadaş, akraba ve komşularımızla beraber hem kış hazırlığı yapıyoruz hem de sohbet ederek keyifli vakit geçiriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde bütün kış hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Tufanbeyli, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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