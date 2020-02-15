Haberler » Spor » Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı - Spor

Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

15.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 15.02.2020 13:28Kadınların maçında başlama vuruşunu Vali Köşger yaptı
Valisi Yavuz Selim Köşger, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kadınlar futbol turnuvasının başlama vuruşunu yaptı.

Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Birleşen Kadınlar Turnuvası için bir araya gelen kadınlar sahada ter döktü. Alabanda Gençlik Derneği ve Aydın Gençlik ve İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvayı Vali Yavuz Selim Köşger, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Amatör Spor Kulübü Federasyon (ASFK) Başkanı Hasip Arıkan, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Spor Şube Müdürü Serdar Küçük, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kahriman ve çok sayıda futbolsever takip etti.

Efeler Adnan Menderes Stadyumu 1 nolu yan sahada gerçekleştirilen müsabakada Vali Köşger, hakemlere çiçek takdim edip, başlama vuruşunu gerçekleştirerek, her iki takıma da başarılar diledi. Ev hanımları ve farklı meslek gruplarından kadınların katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan maçta kadınların mücadelesi takdir topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi. - AYDIN

Selim Köşger, Aydınlı, Futbol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 14:42:28