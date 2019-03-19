Kadınların "Mesleki Eğitim" Hayalini Belediye Gerçekleştiriyor

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Mardin'de İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesi düzenlediği kurslarla kadınların mesleki eğitim hayalini gerçekleştiriyor.Artuklu Belediyesince hayata geçirilen "Mahalle Konakları Projesi" ile 4 ay önce Ortaköy beldesinde hizmete giren Ortaköy Mahalle Konağında açılan kurslarda 13 usta öğretici tarafından 250 kadına meslek eğitimi veriliyor."Aşçılık", "geleneksel kıyafet tasarımı", "el sanatları", "kuaförlük", "cilt bakımı ve uygulaması" gibi alanlarda eğitim gören kadınlar için mahalle konağında okuma yazma kursu da bulunuyor.Kadınlar meslek öğrenip, kişisel gelişim sağlarken, beraberlerinde getirdikleri çocukları da konak bünyesinde hizmet veren kreşte akranları ile eğlenceli vakit geçiriyor.Usta öğretici Berna Bakır yaptığı açıklamada, mahalle konağında verilen eğitimlerin Ortaköylü kadınların sosyalleşmesi için önemli olduğunu söyledi.Kursiyerlerin günlük işlerini tamamlayıp kursa geldiğini anlatan Bakır, "Burası kadınlara ilaç gibi geldi. Özgüvenleri arttı. Kadınlarımız kendilerini hem keşfediyor hem de meslek öğreniyor." ifadelerini kullandı.Bakır, kadınların kursta ayın zamanda hayallerini gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Genç kızlarımız kuaförlüğü öğrenip, dükkan açmayı hedefliyor. Kursiyerlerden biri çocukluk hayalinin gerçekleştiğini ifade etti. Hayatında hep kuaför olmak istediğini söylüyor. Bu kurs sayesinde bunu gerçekleştireceğine inanıyor." dedi.Kursiyer Nezahat Aykon (19) çocukluğundan bu yana kuaför olmayı hedeflediğini, daha önce hiç kursa katılmadığını belirterek, şunları söyledi:"Buraya geldikten sonra kendimde bir değişiklik olduğunu fark ettim. Okul yoktu hayatımda ama burası bir okul gibi oldu. Daha önce burada böyle bir yer olmadığı için evde hayatımızı sürdürüyorduk. Baktım burası tam bana göre, her şeyi öğreniyoruz. Saç şekli yapmayı, boyamayı öğrendim. Daha önce hiç kimseye makyaj yapmamıştım. Burada ne kadar güzel makyaj yaptığımı anladım. Geleceğe dair hedefimde kuaför olmayı istiyorum."