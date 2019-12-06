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Kadınların öldürülmesine dikkat çekmek için cinsel ilişki oyuncağını öpen Didem Ceran'a tepki yağdı

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla YouTube kanalından yayınladığı videosunda cinsel ilişki oyuncağını öptü. Ceran'ın bu görüntüsü Twitter'da gündem olurken "Kadına şiddete dikkat çekmek için bunu mu öpmen gerekiyor" yorumları yapıldı.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24

Survivor'un eski yarışmacılarından Didem Ceran, bir süredir farklı içerikler paylaştığı YouTube kanalından yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Didem Ceran, Can Yaman'ın kadın hayranlarına verdiği cevaplardan sonra linç edilmesine ve kadınların öldürülmesine tepki göstermek için cinsel ilişki oyuncağını öptü.

CAN YAMAN'I DESTEKLEDİ

Can Yaman'ın çok iyi çalıştığını ve yaptığı açıklamalardan dolayı ona da şiddet uygulandığını söyleyen Ceran, "Popülerliğini yitirmiş arkadaşlar, Can Yaman'ın PR (reklam) yaptığını söylüyor. Sanki kendileri PR yapmıyor." dedi.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNCAĞINI ÖPTÜ

Kendisinin de şiddete maruz kaldığını anlatan Didem Ceran, artık bu konularda susmayacağını ve tüm kadınların da susmaması gerektiğini söyledi. Didem Ceran'ın videosunu cinsel ilişki oyuncağını öperek sonlandırdı. Ceran'ın bu görüntüleri ise 'da gündem oldu.

SURVIVOR YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Didem Ceran, 24 Mart 1981 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ceran erken yaşta bir evlilik yaşadı ancak bu evlilik 1,5 yıl sürdü. Evliliğini sonlandırmasının ardından İstanbul'a gelen Ceran, 2006 yılında 'Oryantal Star' yarışmasına katıldı. Ceran daha sonra ise Survivor yarışmasına katıldı. Burada Gönüllüler takımında yer alan Ceran, kısa sürede kavgaları ve tartışmaları ile gündeme geldi ve ardından yarışmadan elendi. Didem Ceran şu sıralar Instagram'dan paylaştığı video ve fotoğraflarla gündeme geliyor.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Paylaştığı videoyla kısa sürede gündeme gelen Didem Ceran Twitter'da trend oldu. Ceran için "Biz Ceren Özdemir'in cinayeti, Emre Yıldır'ın intiharı ile güne uyanalım. Siz de bunu yapın", "Kadınların sesi olmak için bunu aleti öpmek de ayrı bir şey", "Başka türlü izlenmeyeceğini kendisi de biliyor" yorumları yapıldı.

Kadınların öldürülmesine dikkat çekmek için cinsel ilişki oyuncağını öpen Didem Ceran'a tepki yağdı

Twitter, Magazin


HABER YORUMLARI (12)
KUMLUCALI UĞUR:Reklam yapma derken reklam yapan reklamcı reziller. ! Protesto ediyorum diye yaptığın iğrençliği mi gösteriyorsun şimdi de. .
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HİA:sapıklıkdan başka bişi değil
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WHAT İS THİS:Gözünü kapatmayaydın iyiydi.
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ADINIZI YAZIN:eline güzel yakışmış
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ADINIZI YAZIN:Yaradan ı kızdırıp dünyanın sonunu getirmek için dört bir koldan çalışıyor zavallılar
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PSV:evlilik programları varken kıyamet kopmadıysa artık kopmaz
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ARZU:Nasil boyle konularla insan onune cikabiliyorsunuz? Insanda biraz utanc cekinme olur... kapali odada ne yasiyorsan oyuncaklarinla kendine sakla ..
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AT:2. part nerde link atın
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AT:Kendine başka rumuz bulamadın mı
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EMRE:kadınların ölmemesi için yasa falan baş edemiyorsa senin onu öpmen çok fazla bişey değiştirmez. gerçi bu tür olayların yasaya bile gerek kalmadan çözülmesi gerekir ki oda insanların değişmesiyle mümkündür, insan değişirse düya da değişir o kadar net şimdi bu yorumuda bir sürü dislike leyenler olacak tabii anlamayacak onlar :D
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