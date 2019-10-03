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Kadınların ortak buluşma noktası "Kadınlar festivali" başlıyor

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Kadınlar Festivali" 19-20 Ekim tarihlerinde Ataşehir'de gerçekleşecek.

03.10.2019 14:05Kadınların ortak buluşma noktası
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek "Kadınlar Festivali" 19-20 Ekim tarihlerinde Ataşehir'de gerçekleşecek. Festivalde kadınlar gün boyu düzenlenecek etkinliklere katılacak.

Türkiye'nin ilk kadın festivali Ataşehir Watergarden'da 19-20 Ekim tarihilerinde gerçekleşecek. Kadınların ortak buluşma noktası olacak Kadınlar Festivaline katılan tüm kadınlar çok özel konukların gerçekleştireceği sohbetlere katılabilecek ve iki gün boyu farklı deneyimler kazanacaklar.

İlk gün festivale profesyonel hoca eşliğinde spor yaparak başlayacak kadınlar gün boyu düzenlenecek programlarda doğuma hazırlık, diyet modası, kadın girişimcilerin başarıları ile ilgili tüm merak ettikleri sorulara cevap bulurken. son dönemin öne çıkan sanatçılarından Yansı Dilan'ın konseri ile eğlencenin tadını çıkaracaklar.

İkinci gün ise yine profesyonel hoca eşliğinde spor yaparak başlayacak kadınlar gün boyu düzenlenecek programlarda güzellik tüyoları, estetik cerrahi, 2020 seyahat trendleri ve astroloji ile ilgili tüm merak ettikleri sorulara cevap bulurken Emir Ersoy ve orkestrası ile coşacaklar.

Festival boyunca farklı markalar ürünlerini ve lezzetlerini de görücüye çıkaracak. Tüm katılımcılar bu deneyim alanında sokak lezzetleri, kahve çeşitleri, mutfak ekipmanları, temizlik ürünleri, elişi çeşitleri gibi birçok farklı ürünü de satın alma fırsatı bulacaklar. - İSTANBUL

Ataşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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