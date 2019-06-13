Kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilendi

Bitlis
'te Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yapılan el emeği ürünler sergilendi.Halk Eğitimi Merkezi
sergi salonunda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Serginin açılışına katılan Bitlis Valisi Yardımcısı Tekin Erdemir, gazetecilere yaptığı açılamada, yaklaşık bir yılda kursiyerlerin büyük bir emek verdiğini söyledi.
Erdemir, "Ablalarımız ve kardeşlerimiz belki çocuklarından fedakarlık yaparak, hem öğrendiler, hem kendilerini geliştirdi. Kursiyerler ailelerine katkı sağlayacak güzel eserler ortaya çıkardı. Usta öğreticilerimiz gerçekten çok özverili çalışıyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise 575 kurs açıldığını, bu kurslarda 6 bin 710 kadın ve 3 bin 320 erkek olmak üzere 10 bin 30 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti.
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.
Sergiyi, Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz
da gezdi.
Kaynak: AAHalk Eğitimi Merkezi
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