"Kadınların yer aldığı kurulların daha başarılı olduğu araştırmalarda görülüyor"

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Danışma Kurulu Dönem Başkanı Murat Özyeğin, iyi yönetişim ilkelerinin uygulandığı ve "kadınların yer aldığı kurulların daha başarılı olduğu"nun birçok araştırma ile saptandığına dikkat çekti.

Türkiye'de daha fazla kadının yönetim kurullarında yer almasını sağlamak hedefiyle kurulan YKKD'nin dördüncü dönem mentorluk programı başladı. Lansman toplantısı, Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve YKKD Başkanı Hande Yaşargil ev sahipliğinde ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

YKKD 3. Dönem Danışma Kurulu Başkanı olarak görev alan Suzan Sabancı Dinçer, Dönem Başkanlığı'nı Murat Özyeğin'e devretti. YKKD'nin 2011'den bu yana gelenekselleşmiş olan başkanlık devir teslim töreninde, en önemli kararların imzasında daha çok kadını görme amacını sembolize eden kırmızı dolmakalem, Suzan Sabancı Dinçer tarafından Murat Özyeğin'e teslim edildi. Bu dönem 60 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak, iş dünyasının birbirinden yetenekli ve deneyimli patronları ve üst düzey yöneticileri olan mentorlarıyla eşleşti.

Suzan Sabancı Dinçer konuşmasında, "Geçen dokuz yıl içinde mentorluk programımız beklediğimizden de başarılı oldu, tüm Türkiye'ye yayıldı. Avrupa Birliği Yerel STK'lar hibe fonundan aldığımız kaynak, derneğimizin kapasitesini ve etki alanını genişletti. Hem Türkiye içinde hem de AB nezdinde derneğimizin itibarını yükselten bir dönüm noktası oldu. Dernek olarak bilinirliğimiz, etki alanımız ve en önemlisi cesaretimiz çok büyük ölçüde arttı. Bugün burada bulunarak bizi yalnız bırakmayan, yoğun ajandalarına rağmen mentorluk yapan tüm iş insanlarına teşekkür ederim" dedi.

Toplantıda konuşan Özyeğin de, "Fiba Grup olarak kurumsal destekçi, bireysel olarak yıllardır mentorlük yaparak katkı sağladığım Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde bugün, onur duyduğum bir görevi devralmanın heyecanını yaşıyorum" dedi ve ekledi:

"Türk şirketlerinin sosyal ve finansal performanslarının artmasına katkıda bulunmak, Türkiye ekonomisini ve toplumunu daha güçlü bir geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğu. İyi yönetişim ilkelerin uygulandığı ve kadınların yer aldığı kurulların daha başarılı olduğu birçok araştırma ile saptandı. Bu nedenle bu girişimleri desteklemek hepimizin faydasına olacaktır. Her zaman söylediğim gibi, Yönetim Kurulu'nda Kadın meselesi bir kadın meselesi değil. Ekonomik bir mesele, toplumsal bir mesele ve insani bir mesele."

YKKD Kurucu Başkanı Hande Yaşargil de, "Sekiz yılda değişimin önünde teknik bir sorun olarak duran eğitimli, donanımlı ve hevesli YK adayı eksikliğini kapattık. Şimdi tek eksiğimiz talep, tek ihtiyacımız bunu değiştirmeye karar vermiş erk!" dedi,

YKKD Kurucu Eş Başkanı Burçak Güven de, "Kadınların karar mekanizmalarında yer alabilmesinin önündeki en büyük engel, tahmin ve fark ettiğimizden daha derin ve bilinçaltlarımıza yerleşmiş önyargılarımız. Yönetim kurullarına çeşitlilik getirebilmemiz için önce kendimizdeki bu önyargılarla savaşarak işimizin, ülkemizin, dünyanın ihtiyacı olan akılcı yapıya kavuşabilmek için tüm iş liderleri olarak derhal harekete geçmeliyiz" dedi. (Fotoğraflı)