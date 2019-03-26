26 Mart 2019, 17:15
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Kadınlarla İlgili Açıklama Yapan Yaşar Alptekin'e En Sert Cevap Ece Üner'den Geldi!

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, verdiği röportajda "Sokakta sigara içen kadın ucuzdur" diyen eski model Yaşar Alptekin'e sert tepki gösterdi. Üner, Alptekin'e "Kadına fiyat biçmek suretiyle ticaretleştirene ne denir?" sorusunu sordu.

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, verdiği röportajda "Sokakta sigara içen kadın ucuzdur" diyen eski model Yaşar Alptekin'e sert tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin verdiği röportajda kullandığı çirkin ifadelerle gündeme geldi. Alptekin "Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur" demişti.

"BİR BAYANIN SİGARA İÇMESİ HOŞ DEĞİL"

Show TV de Alptekin'in tartışılan sözlerine açıklık getirmesi için eski modele mikrofon uzattı.

Alptekin, yeni açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bir bayanın yolda sigara içmesi hoş değil. Sizce hoş bir görüntü mü? Görüntü olarak hoş mu? Ben asla böyle sert ve keskin cümleler kullanmadım. Sözlerim çarpıtıldı, eleştiriler çok acımasızdı. Ben nasıl böyle bir cürette bulunabilirim ki? Bir bayana yakışmıyor. Sokakta sigara içen kadın ucuzdur diye asla ve asla böyle bir cümle kurmadım. Demokrasi nedir? Kendi hakkını muhafaza ederken başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Ama eleştiri seviyeli olmalı. Asıl anlatmak istediğim insan sağlığı ve çevre temizliği. Temizlik imandandır deriz ama sokağa baktığınızda her yerde izmarit var. Bayan çünkü zariftir, asildir. Bir bayanın sigara içmesi hoş değil, hem de sokağı kirletiyorsunuz. Bir bayanın sokakta sigara içmesi fotoğraf olarak ucuzlatıyor dedim. Hadiseyi ucuzlatıyor dedim. Sokakta sigara içen kadın ucuzdur demedim."

"KADINI TİCARETLEŞTİRENE NE DENİR?"

Sunucu Ece Üner'in Alptekin'e tepkisi sert oldu. Üner, haberin sonunda "Kadını ucuzlatıyor, kadın ucuzdur demedim diyor. Deseydi kadına fiyat biçmek suretiyle ticaretleştirene ne denir? Yanıtı kadınlar olarak biz de kendisinden beklerdik." ifadelerini kullandı.

Yaşar Alptekin, Ece Üner, Magazin



YORUMLAR (22)
BOSVERGİTSİN: bosver be yasar , simdikilerin isine gelmez , edep ve aile terbbiyesi kavramlari diye birsey kalmadigi icin simdikilerde islerine gelmez, zaten yazin mumkun olsa kulotla sokaklarda dolasicaklar ,edepleri olsa daracik taytlari ,kisacik sortlari etekleri giymezler, ki ben erkek olarak utaniyorum gorunce ,adini da ozgurluk ve demokrasi koyarlar , bosver yasar bosver.....simdikiler genis genis..terbiye okumakla olmuyor, aileden gelir !!
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ADSIZ: kadın zaten evlenirken ve boşanırken kocasını ticarethane yerine koyuyor.
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ADINI YAZ Y: GENE KADINLARI AŞAĞİLAYAÇAK YORUMLAR. . HEMDE TÜRK KADINLARINI, ÇOK AYIP, NEDEN SON ZAMANLARDA KADINLARA YASAK KONULUYOR. BU BENCE KADIN ERKEK AYIRIMCILIĞINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR. . NE KADAR ZORMUŞ KADIN OLMAK TANIDIĞIN TANIMADIĞIN İNSANLAR TARAFINDAN YARGILANMAK KADINIM DİYE AŞAĞILANMAK KADINIM DİYE HER YAPDIĞIM HAREKETE DİKKAT ETMEK. . . . .
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MEMOLİ: Ne çabuk unuttun verdiğin çıplak pozları, önüne gelen din alimi kesildi, arsız hırsız ev sahibini bastırır derlermiş
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AMAZON: Şunun Sabriye gibi bir kick-box cu kadından sağlam bir dayak yemesini temenni ediyorum. Ele güne rezil olsa zevkle izlesem.
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