Kadınlarla İlgili Açıklama Yapan Yaşar Alptekin'e En Sert Cevap Ece Üner'den Geldi!

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, verdiği röportajda "Sokakta sigara içen kadın ucuzdur" diyen eski model Yaşar Alptekin'e sert tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin verdiği röportajda kullandığı çirkin ifadelerle gündeme geldi. Alptekin "Kadınlar, tesettürle harama karşı kendilerini korurlar. Bazı tesettürlü kadınlara bakıyorum; dudaklarda ruj, gözler sürmeli, koku yoğun, dapdaracık kıyafetler… Tesettür bu olamaz. Bu şekilde Müslüman değil ancak Süslüman olurlar. Böyle yaparak İslam'a zarar veriyorlar. Bir de tesettürlü olsun ya da olmasın sokakta sigara içen kadın ucuzdur" demişti.

"BİR BAYANIN SİGARA İÇMESİ HOŞ DEĞİL"

Show TV de Alptekin'in tartışılan sözlerine açıklık getirmesi için eski modele mikrofon uzattı.

Alptekin, yeni açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bir bayanın yolda sigara içmesi hoş değil. Sizce hoş bir görüntü mü? Görüntü olarak hoş mu? Ben asla böyle sert ve keskin cümleler kullanmadım. Sözlerim çarpıtıldı, eleştiriler çok acımasızdı. Ben nasıl böyle bir cürette bulunabilirim ki? Bir bayana yakışmıyor. Sokakta sigara içen kadın ucuzdur diye asla ve asla böyle bir cümle kurmadım. Demokrasi nedir? Kendi hakkını muhafaza ederken başkasının hakkına tecavüz etmemektir. Ama eleştiri seviyeli olmalı. Asıl anlatmak istediğim insan sağlığı ve çevre temizliği. Temizlik imandandır deriz ama sokağa baktığınızda her yerde izmarit var. Bayan çünkü zariftir, asildir. Bir bayanın sigara içmesi hoş değil, hem de sokağı kirletiyorsunuz. Bir bayanın sokakta sigara içmesi fotoğraf olarak ucuzlatıyor dedim. Hadiseyi ucuzlatıyor dedim. Sokakta sigara içen kadın ucuzdur demedim."

"KADINI TİCARETLEŞTİRENE NE DENİR?"

Sunucu Ece Üner'in Alptekin'e tepkisi sert oldu. Üner, haberin sonunda "Kadını ucuzlatıyor, kadın ucuzdur demedim diyor. Deseydi kadına fiyat biçmek suretiyle ticaretleştirene ne denir? Yanıtı kadınlar olarak biz de kendisinden beklerdik." ifadelerini kullandı.