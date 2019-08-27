Kadınsal enfeksiyon yaşamamak için, bu önlemlere dikkat!

Yüzmek, yaz aylarının en keyifli aktivitelerinin başında geliyor. Yüzmek için deniz suyunu tercih etmek sağlık açısından çok daha uygun olsa da, yüzme havuzları da serinleme ihtiyacını karşılamak için iyi bir alternatif olabiliyor. Fakat bu keyifli aktivite için seçilen havuzun hijyeni oldukça önem taşıyor. Aksi takdirde birçok bakteri, virüs ya da mantar, çeşitli enfeksiyonlara yakalanmak mümkün olabiliyor.

Kadınların yaz aylarında en sık karşılaştığı sorunlar; bakteriyel vajinal, mantar ve idrar yolları enfeksiyonlarıdır. Çünkü havaların sıcak ve nemli seyretmesi, daha fazla terlemeye ve daha sık mantar enfeksiyonu yaşanmasına neden olur. Havuz suyunun temiz olmaması, klor miktarı ve yüzme sonrası ıslak mayo ile kalmak da yine bu riski artırmaktadır.

MANTAR ENFEKSİYONLARI

Bilhassa yaz aylarında kadınların sıklıkla karşılaştığı vajinal mantar enfeksiyonu, vajinal florada bulunan bazı bakteri ve mantar hücrelerinin dengesinde değişiklik oluşmasıyla gelişir. Bu denge değiştiğinde kandida adı verilen maya türündeki mantar hücrelerinde çoğalma yaşanır. Böylece şiddetli kaşıntı, şişme, akıntı ve tahrişle kendini gösteren vajinal mantar enfeksiyonu oluşur. İlaç tedavisiyle şikayetleri azaltılabilen bu enfeksiyonlar, tekrarlama riskine de sahiptir.

Korunmak için;

Mümkünse havuz yerine deniz tercih edilmeli,

Sudan çıktıktan sonra ıslak mayo ile kalınmamalı,

Pamuklu iç çamaşırı tercih edilmeli,

Aşırı sıkı ve dar kıyafetler giyilmemeli,

Günlük ped kullanılmamalı, yerine sık sık iç çamaşırı değiştirilmeli,

Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan sonra duş alınmalıdır.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

Gerekli temizliği yapılmamış havuz suları özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. İdrar yaparken ya da sonrasında yaşanan yanma hissi, sık idrara çıkma, sürekli idrar varmış hissi, kasık ve bel ağrısı, bulanık ya da kokulu idrar ise idrar yolu enfeksiyonu belirtileri arasında sayılıyor.

Korunmak için;

Bol sıvı tüketilmeli,

İdrar tutulmamalı,

Tuvalet temizliği önden arkaya doğru yapılmalı,

Havuzda yüzmek için kalabalık olmayan sakin saatler tercih edilmelidir.

BAKTERİYEL VAJİNOZİS

Mantar enfeksiyonlarına oranla daha sık görülen bakteriyel vajinozis, özellikle yaz aylarında her iki kadından birini etkisi altına alıyor. Genital bölgede kaşıntı, yanma ve batma hissi, akıntı ve alt karın bölgesinde ağrı gibi şikayetlere sebep olan bakteriyel vajinal enfeksiyonlar, sarı ya da yeşil renkte akıntı ve kötü kokuyla da (bayat balık kokusu) kendini gösterebilir.

KORUNMAK İÇİN;

Hijyeni onaylanan deniz ve havuzlar tercih edilmeli,

Havuza girmeden önce ve sudan çıktıktan sonra idrar yapılmalı, üzerine duş alınmalı,

Klozet kullanımından önce sifon çekilmeli ve klozet üzerine tek kullanımlık hijyenik kağıtlardan yerleştirilmelidir.