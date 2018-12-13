Kadıoğlu, Çalmadık Kapı Bırakmıyor

Gittiği yerlerde ve ziyaret ettiği dernek ve sivil toplum kuruluşlarında büyük kabul gören Halil İbrahim Kadıoğlu herkesi şaşırtıyor. Belediye başkan aday adaylığı yarışında şimdiden kendisine büyük bir gönül ordusu oluşturan Halil İbrahim Kadıoğlu, en büyük referansın hak üzere yürümek, tevazü içinde herkesin ayağına gitmek ve gönüllerde taht kurmak olduğunu söylüyor ve gereğini de fazlasıyla yapıyor.

Kadıoğlu, Adaylığı kesinleşmeden büyük bir efor sarf ederek diğer aday adaylarına taş çıkartacak bir performans göstererek yaptığı ziyaretler , samimi, içten , gönül köprüleri kuran , sohbetleri şimdiden Gebze kamuoyunun en çok konuşulan ve takdir edilen konularından biri oldu.

Diğer adayların da abisi konumunda bulunan ve Milli Nizam geleneğinden beri istikametini hiç bozmayan, lekesiz geçmişi ve çalışkanlığı ile Başkan adaylığını fazlası ile hak ediyor.