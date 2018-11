Kadir Albayrak'a Muhtarlardan Tam Destek

2014 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Başkan Kadir Albayrak yaptığı hizmetlerin yanı sıra halkın içinde olmasının meyvelerini almaya başladı. Tekirdağ'da 255 muhtar, imza toplayarak Başkan Kadir Albayrak'ın 2019 yerel seçimlerinde tekrar CHP 'den Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görmek istediklerini belirtti.Büyükşehir'in projeleri konuşulduBaşkan Kadir Albayrak ve ekibinin yönetiminde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılından bu yana 11 ilçe 355 mahallede 2.510 km altyapı ve 1.000 km'den fazla yol yaptı. İnşa edilen dev arıtma tesisleri sayesinde denizlerimizde evsel atıksulardan kaynaklanan kirlilik büyük ölçüde azaltılmış oldu. Tekirdağ'da ilk kez beton yol uygulaması gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı çevre düzenlemesi yapıldı. Kültürel ve sosyal alanda önemli çalışmalar yapıldı. Günümüze ulaşmış kültür varlıkları restore edilerek bugüne ve yarınlara kazandırıldı. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi sayesinde tarım ve hayvancılık alanında üretim artışı sağlandı. Trakya 'nın en büyük Türkiye 'nin 2'nci büyük et kombinası olan Malkara Çavuşköy Et Kombinası projesi hayata geçirildi. Tekirdağ'ın doğal ve tarihi güzelliklere sahip kırsal mahalleleri kırsal turizme açıldı. 11 ilçede meydan düzenlemeleri yapıldı. Malkara Otogarı' hizmete sunuldu, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi Otogarları ise tamamlanma aşamasına geldi. Sebze ve Meyve Toptancı Halleri inşa ediliyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri hali yakın bir zamanda hizmete sunulacak. Kapaklı Saray ve Ergene 'ye modern kültür merkezleri kazandırılıyor. Ergene Marmaracık Göleti Sosyal Tesisleri tamamlandı. Muratlı Cemevi hizmete sunuldu, Şarköy Cemevi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Trakya'nın en büyük spor tesisi olan Çorlu Spor Kompleksi hızla yükseliyor. Çerkezköy ve Muratlı'da yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediliyor. Kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik projeler vatandaşların yüzünü güldürüyor. Mavi Bayraklı Sahillerin sayısının 5'e çıkarılması Tekirdağ'ın turizm potansiyelini daha da güçlendirdi. Cadde, sokak ve kavşak düzenlemeleri kent yaşamını kolaylaştırıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet, yatırım ve projelerini başarısı, ulusal çaplı ödüllerle tescillenmiş oldu.Başkan Kadir Albayrak ve ekibinin özellikle altyapıdaki sorunları kararlılıkla çözmüş olması üstyapı başta olmak üzere pek çok belediye hizmetinin daha iyi bir şekilde gerçekleştirebilmesinin önünü açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk 5 yıllık döneminde yapılan yatırımların meyvesi ikinci 5 yıllık hizmet döneminde alınacak. Ancak devam eden projelerin tamamlanması ve hizmetlerin devamlılığı açısından yönetimdeki istikrarın korunması gerekiyor.255 muhtar, Başkan Kadir Albayrak'ın yeniden aday gösterilmesi için imza topladıTekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları, mahallerinin sorunlarını en iyi bilen muhtarlar tarafından yakından takip ediliyor. 31 Mart 2019 Yerel Seçimine 4 ay kala Tekirdağ'da 255 muhtar, hizmet yolunda mesai kavramı tanımaksızın çalışan Kadir Albayrak'ın sorunları çözme konusundaki duyarlılığı, her kesimden vatandaşlara samimi yaklaşımı nedeniyle yerel seçimde CHP'den tekrar aday gösterilmesi talebiyle imza topladı. Muhtarların imzalarının ulaştırıldığı CHP Genel Merkezi'ne, Kadir Albayrak'ın ikinci dönemde de görev yapmak üzere aday gösterilmesi için birçok vatandaş da mesaj ve mail yolladı. İmzalar ile ilgili bir açıklama yapan muhtarlar, "Biz Kadir Albayrak Başkanımızdan memnunuz. Ne zaman sorunumuz olsa hemen çözmeye çalıştı. Çözülmüyorsa da bize geri döndü. Bu zamana kadar kimsenin cesaret edemediği alt yapımızı yaptı. Köylerimizde, mahallerimiz de yaşayan halk Kadir Albayrak diyor," dediler