CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak Oldu! Kadir Albayrak Kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesine göre Edirne Büyükşehir Belediye Başkan adayı 2009 Yerel Seçimleri'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Alayrak oldu. Mevcut Başkan Kadir Albayrak hakkındaki her şeyi haberimizde okuyabilirsiniz...

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

Mevcut Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamlayan Albayrak, 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

15 YIL FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

Vatani görevini tamamlamasının ardından Kadir Albayrak, Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nın mühendis kadrosunda işe başladı. Ardından sırasıyla laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.

2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü.

2014 YEREL SEÇİMLERİNİN GALİBİ

Kadir Albayrak, 6 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir.