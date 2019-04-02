Kadir Albayrak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak oldu. CHP adayı Kadir Albayrak, Tekirdağ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tekirdağ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak ile ilgili seçim sonuçları ve Tekirdağ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı Kadir Albayrak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tekirdağ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tekirdağ aday yarışı ve Tekirdağ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tekirdağ Seçim Bilgileri

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.360 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.360 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tekirdağ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 750.441 olduğu belirlendi.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 640.044 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Tekirdağ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Kadir Albayrak, Tekirdağ yarışında % 51,17 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Kadir Albayrak toplamda 318.174 adet oy sayısına ulaştı.

Kadir Albayrak Kimdir?

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğan Albayrak ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Universitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikasının mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütüyor.

CHP Tekirdağ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.