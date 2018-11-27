Kadir Albayrak'tan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' Mesajı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
bir mesaj yayımladı…
İşte Başkan Albayrak'ın o açıklaması…
25 Kasım günü, Birleşmiş Milletlerin 1999 yılında aldığı karar doğrultusunda tüm dünyada farkındalık oluşturmak amacıyla Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir.
Kadına yönelik şiddet ve istismar ülkemizin acı bir gerçeğidir. Toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmaya yönelik uzun yıllardır sürdürülen çalışmalar ne yazık ki yetersiz kalmaktadır.
Kadınların değer görmedikleri, ayrımcılığa uğradıkları ve hatta şiddet ve istismara maruz kaldıkları bir ortamda toplumun barış, huzur ve refahından söz edilemez. Kadına yönelik şiddet, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.
Bu anlamda daha etkin mücadele için erken yaşlardan itibaren verilecek iyi bir eğitim ile bireylerin bilinçlenmesi sağlanmalı, kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili sosyal projeler hayata geçirilmeli, kadını korumaya yönelik kamu hizmetleri güçlendirilmeli ve çözüm sağlamaya yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın yanındayız ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününün toplumumuzda bilinç ve duyarlılığı güçlendirmesi ümidiyle, kadına ve insanlığa yapılan her türlü şiddeti kınıyor, şiddetin tamamen ortadan kalktığı adil bir dünya diliyorum.
Kadir ALBAYRAK
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı
Tekirdağ,Kadir Albayrak