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Kadir Aydar: "Hukuki olmayan bir kararla mazbatam iptal edildi"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Ceyhan Belediye Başkanlığı görevi bugün itibari ile sonlandırılan Kadir Aydar, hukuki olmayan bir kararla mazbatasının iptal edildiğini iddia etti.

26.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:36
Kadir Aydar:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Ceyhan Belediye Başkanlığı görevi bugün itibari ile sonlandırılan Kadir Aydar, hukuki olmayan bir kararla mazbatasının iptal edildiğini iddia etti. Aydar, 2024 seçimlerinde yeniden başkan olarak döneceğini söyledi.

Hakkında devam eden iki ayrı davayla ilgili yaptığı savunmanın ardından bugün YSK tarafından mazbatası iptal edilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, konuyla ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında, karara sert tepki gösterdi. Aydar, yaptığı açıklamada "Recep Özer'in verdiği hukuksuz bir dilekçeyle bugünlere geldik. Hukuki olmayan bir kararla mazbatam iptal edildi. Görevden alınmadım, belediyeye kayyum atanmadı, görevden el çektirilmedim. Yani başımız dik, alnımız ak bir şekilde 31 Mart'ta Ceyhanlının verdiği oyla tarihindeki en yüksek oyla seçilen bir belediye başkanıyım ve mazbatamı elimden aldılar. Ben bu hukuki olmayan kararı Ceyhanlıların vicdanına bırakıyorum. Herkese sesleniyorum, benim başım dik, alnım ak, hiçbir şekilde üzgün değilim. Çünkü haksızlığa uğramanın ne demek olduğunu biliyoruz. Bunu bize alıştırmaya çalışıyorlar. Ama biz alışmayacağız ve de bunun sonucunda da eğilmeyeceğiz. Ne olursa olsun Ceyhanlının seçtiği bir belediye başkanı olarak mazbatam onlarda olsun, ben yine 2024 31 Mart'a kadar Ceyhan belediye başkanıyım. 31 Mart 2019'da Ceyhan'da oy veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Ceyhan adliyesine gittiğinde mazbatasının iptal kararı verildiğini öğrendiğini dile getiren Aydar, "Mazbatam iptal edildi. Elimizden alındı. Ama beni Ceyhan belediye başkanı yapan bir kağıt parçasının üzerinde yazan değildir. Bizi Ceyhan belediye başkanı yapan Ceyhanlıların gönüllerine girdiğimizdir. Ama şunu herkes iyi bilsin ki, yine bir 31 Mart'ta yine 2024 yılında çok büyük bir motiveyle, enerjiyle yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

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