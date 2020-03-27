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Kadir Aydar'ın yanında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile mazbatası iptal edilerek görevine son verilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:51
Kadir Aydar'ın yanında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile mazbatası iptal edilerek görevine son verilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın basın açıklaması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın, görevden alınması sonrasında Ceyhan Belediyesi önünde dün yaptığı basın açıklaması sırasında Mahmut Gürü adlı şahıs, bağırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine Kadir Aydar, ağzını kapatarak Gürü'yü alanda uzaklaştırdı. Olayı tespit eden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsı toplantı alanında gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorgulanan Mahmut Gürü, ilk ifadesinde suçunu kabul etti. Gürü, adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Aydar, Ceyhan, 3. Sayfa

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