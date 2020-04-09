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Kadir Berat kumbarasındaki parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Kadir Berat Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbarasında biriktirdiği 140,55 lirayla destek oldu.

09.04.2020 20:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:41
Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Kadir Berat Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na kumbarasında biriktirdiği 140,55 lirayla destek oldu.
İzmit Yahya Kaptan İlköğretim Okulu 3-G sınıfı öğrencisi Kadir Berat Dağ, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'a mektup yazarak, kumbarasında biriktirdiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya bağışlamak istediğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamadığı için kumbarasındaki parayı da içine koyduğu mektubu babası Süleyman Dağ, Valiliğe getirdi.
Valiliğin "Açık Kapı" birimine gelen baba Dağ, görevlilerce paranın banka hesabına yatırılması için yönlendirildi.
Süleyman Dağ, oğlu Kadir Berat'ın biriktirdiği 140,55 lirayı kampanyanın Ziraat Bankası hesabına yatırdı.
Mektubu okuyan Vali Hüseyin Aksoy, kampanyaya verdiği destek ve duyarlılıklarından dolayı Kadir Berat Dağ ve ailesine teşekkür etti. Kadir Berat kumbarasındaki parayı ’Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Aksoy, Kocaeli, İzmit, Güncel
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