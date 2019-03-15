Kadir Doğulu'dan Eşi Neslihan Atagül'e Duygusal Çağrı: Dön Artık

Uzun bir beraberlikten sonra 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

"DÖN ARTIK"

Son olarak Kadir Doğulu, Roma'da tatilde olan eşi Neslihan Atagül'e olan özlemini, sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Doğulu, eşi Atagül'le olan fotoğrafını paylaşıp "Dön artık" notunu paylaştı.

"NUMARASI YOK MU ARA GELSİN"

Takipçileri ise Doğulu'nun bu paylaşımına "Numarası yok mu ara gelsin" yorumunu yaptı.

AŞKLARI DİZİDE BAŞLAMIŞTI

Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016temmuz ayında dünya evine girmişti.