15 Mart 2019, 17:39
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Kadir Doğulu'dan Eşi Neslihan Atagül'e Duygusal Çağrı: Dön Artık

Oyuncu Kadir Doğulu, tatilde olan eşi Neslihan Atagül'e özlemini, sosyal medyadan "Dön artık" notuyla dile getirdi.

Uzun bir beraberlikten sonra 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, her fırsatta sosyal medya üzerinden birbirlerine olan aşklarını dile getiriyor.

"DÖN ARTIK"

Son olarak Kadir Doğulu, Roma'da tatilde olan eşi Neslihan Atagül'e olan özlemini, sosyal medya paylaşımıyla dile getirdi. Doğulu, eşi Atagül'le olan fotoğrafını paylaşıp "Dön artık" notunu paylaştı.

"NUMARASI YOK MU ARA GELSİN"

Takipçileri ise Doğulu'nun bu paylaşımına "Numarası yok mu ara gelsin" yorumunu yaptı.

AŞKLARI DİZİDE BAŞLAMIŞTI

Fatih Harbiye dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 2016temmuz ayında dünya evine girmişti.

Magazin


YORUMLAR (6)
X: Topitopun kardeşi
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HASAN: Ne demek ya kadın tek başına tatile gitmiş bu kadir doğuluda amma geniş adammış insan evde jalıp karısını tek başına tatile gönderir mi
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ABUZER KÖMÜRCÜ: Dizideki rol arkadaşını al bu suratsız kadından kurtul
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WWW: Birbirlerine çok yakışıyorlar. Mutlulukları daim olsun
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ATTAN İNDİM EŞEĞE BİNDİM: Iyi ya uzun seneler bi eşeğe binilmez sende gelene kadar bikac eşeğe bin daha ne istiyorsun
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