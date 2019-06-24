24.06.2019 10:50
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Kadir Doğulu'dan otizmli çocuklara destek

Kadir Doğulu

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu.

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu , otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu. Oyuncu Kadir Doğulu, givin mobil uygulaması aracılığıyla otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu. Givin mobil uygulamasının Akmerkez içindeki bağış mağazası olan Givin Yard Sale'deki etkinlikte yapılan her harcama bağışa dönüşüyor. Burada sevenleriyle fotoğraf çektiren Doğulu, "Ben de otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için Tohum Otizm Vakfı ve givin mobil uygulamasıyla bir araya gelerek neşeli bir destek organizasyonu gerçekleştirmek istedim. İyiliği beraber büyütmek için gerçekleştirdiğimiz buluşmada Tohum Otizm Vakfı'na benimle destek olmak isteyen sevenlerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Akmerkez , Kadir Doğulu , Güncel

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