Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Çifti Ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile evlenmişti. Ünlü çift hakkında zaman zaman ayrıldıklarına dair iddialar ortaya atılıyor.

"HERKES KENDİSİNDEN SORUMLUDUR"

Çift, son zamanlarda bir arada görüntü vermeyince yine haklarında ayrılık dedikoduları çıktı. Kadir Doğulu, katıldığı davette iddialara yanıt verdi. 2.Sayfa'nın haberine göre Doğulu "Herkes istediği gibi yaşar. Herkes kendisinden sorumludur. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor" dedi. Doğulu "bir dışarı çıkıyoruz ama sizinle karşılaşmıyoruz. Hoş karşılaşmak da hicap duyacağımız bir şey değil" diyerek haklarında çıkan iddialara noktayı koydu.