Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yardım, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın derin huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlıdır' buyurduğu, Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gece olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın derin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece gönüllerin huzur bulduğu, dua ve yakarışların yüce Allah'a sunulduğu ve günahların bağışlandığı müjde gecesidir. Bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinin kalplerimize ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, ülkemize, şehrimize, tüm Müslümanlara ve insanlığa neşe ile huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm milletimizin, İslam aleminin, Bitlisli hemşehrilerimizin, üniversitemiz idari ve akademik personeli ile öğrencilerimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Allah'tan bu gecenin İslam coğrafyasının yeniden birleşmesi, kenetlenmesi ve ayağa kalkması için bir vesile kılmasını diliyorum."
Kadir Gecesi
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Kaynak: AA