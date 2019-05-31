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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.Ustaoğlu, mesajında, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamayı hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'nin aynı zamanda esenlik dolu olduğuna işaret edildiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:"Hiç şüphesiz bu mübarek gece, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır.Bu mübarek geçinin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."Emniyet Müdürü Çevik ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, Trabzon halkına, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.