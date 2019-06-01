01.06.2019 14:01
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Kadir Gecesi idrak edildi

Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi. Dün gece vatandaşlar camilere akın etti. eller semaya, gönüller ise yüce yaratıcıya açıldı.
KADİR GECESİ TÜM YURTTA İDRAK EDİLDİ Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece, Kadir Gecesi.
Bu önemli gece islam alemi tarafından idrak edildi. Genci yaşlısı herkes aynı duada buluştu, camiler doldu taştı. En kalabalık noktalardan biri İstanbul Eyüpsultan oldu. Avluya sığmayan kalabalık cami dışına taştı. Büyük Çamlıca Camii, yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde doldu, taştı. Binlerce müslüman aynı anda namaza durdu. Eller semadan bir an olsun inmedi.
(İHA) Kadir Gecesi idrak edildi
Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel