Kadir Gecesi idrak ediliyor

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- Merkez Camii'ndeki cemaat yoğunluğundan görüntülerMerkez Camii'ndeki cemaatin dua etmesiİl Müftüsü Çıkrık'ın Kadir Gecesi Vaazından görüntülerCemaatin namaz kılmasıYALOVA - Kadir Gecesi dolayısıyla Yalova'da vatandaşlar camileri doldurdu.Merkez Camii başta olmak üzere tüm camilerde "Bin aydan hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Merkez Camisi'nde Kadir Gecesi'nin önemini anlatan bir vaaz verdi. Camiyi dolduran her yaştan vatandaşlar, ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti.Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi cami bahçesine serdikleri seccadelerin üstünde namaz kıldı. Yatsı ve teravih namazlarını kılan vatandaşlara cami çıkışı ikramda bulunuldu.