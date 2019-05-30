Kadir Gecesi'ne doğru

Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kadir Gecesi
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tahmazoğlu, mesajında, toplum olarak manevi duygular içerisinde idrak edilen ramazanın en değerli gecesi olan Kadir Gecesi'ne erişdiklerini belirterek, "Ramazanların manevi havası Kadir Gecesi ile doruklara çıkıyor ve bayramla taçlanıyor. Kadir Gecesi, yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kulun Allah'a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir." ifadelerini kullandı.
Tahmazoğlu, ramazanın içinde bir ödül gibi beklenen bu gecede tüm duaların kabul olmasını dileyerek, İslam alemine, tüm insanlığa ve ülkeye hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.
Güncel
Kaynak: AA