Kadir Gecesi'ne doğru

AK Parti Sakarya
İl Başkanı Yunus Tever, Kadir Gecesi
dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tever, mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın verdiği heyecanı yaşadıklarını kaydetti.
Başı rahmet, ortası bereket sonu bağışlanma olan bir ramazan ayını daha uğurladıklarının habercisi olan Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini, bir kez daha teneffüs etme imkanı bulacak olmalarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktaran Tever, şu ifadeleri kullandı:
"Kalplerin arınması açısından Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde değerlendirirken ülkemizdeki terörün bitmesi, Filistin
, Irak
, Suriye
, Arakan
, Doğu Türkistan
ve dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimizin feraha erişmesi için dua etmeyi unutmayalım. Ellerin semaya açıldığı ve gözlerin dualarla yaşardığı bu faziletli gecede, İslam dünyasında ve tüm dünyada yaşanan acıların son bulmasını, huzur ve mutluluğun artmasını temenni ediyorum. Bu düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, ülkemizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eder; gecenin tüm insanlığın barışına, kardeşliğine vesile olmasını dilerim."
Kaynak: AA
Sakarya
, AK Parti
, Kadir Gecesi
, Güncel