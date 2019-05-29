Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı ve duası

Peygamber efendimizin Ramazan'ın son 10 gününde aranmasını buyurduğu en mübarek günlerden Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği kutsal günlerdendir. Peki, 2019 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi duası nedir?

2019 KADİR GECESİ NE ZAMAN? HANGİ GÜN?

Kadir Gecesi 2019 yılında, 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran'a bağlayan gece idrak edilecek. Kuran'ı Kerim'de Kadir Gecesi için "Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik" denilmiştir. İslam dininde önemli bir yeri olan Kadir Gecesi yapılan ibadetlerin de ayrı bir önemi vardır.

KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Kadir gecesi edilen tüm dualar kabul olur ve günahlar bağışlanır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu gece için"Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.

Kadir Gecesi: Kur'ân–ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce en azından beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli, Tefekkürde bulunulmalı, bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. Mü'minlerle helalleşilmeli, günahlarr için tevbe ve istiğfar edilmelidir.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir.

KADİR GECESİ HANGİ DUA OKUNMALI?

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde Peygamberimizi şöyle buyuruyor: "Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri."

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Müminlerin annesi Hz.Aişe (r.a.) şöyle diyor :

-Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Şöyle buyurdu:

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

KADİR GECESİ NAMAZI

Bu gece dört rek'at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, "Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd."

• 100 "Elem neşrah leke..." sûresi,

• 100 "İnnâ enzelnâhü..." sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği "Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî" duâsı okunur ve duâ edilir.