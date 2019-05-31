Kadir Gecesi programları: Hangi kanalda saat kaçta Kadir Gecesi programı var? (Canlı İzle)

Kadir Gecesi, bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde geceyi değerlendirmek isteyenler televizyonlarda yayınlanacak kandil programlarını merak edip araştırıyor. Kadir Gecesi için hazırlanmış programların hangi kanalda saat kaçta olacağı bilgisini haberimizde topladık. Kadir Gecesi programları için kanallar hangi mekanları seçti, programda kimler yer alacak? İşte detaylar…

KADİR GECESİ PROGRAMLARI 31 MAYIS CUMA

Kadir Gecesi'ne özel programlar hazırlayan kanallar, ayrı mekanlarda yayınlar yapacaklar.

1. DİYANET TV KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

Kadir Gecesi Özel Yayını 10 Haziran 2018 Pazar gecesi saat 21.30'da Denizli Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliyesi Camii'nden canlı yayınla Diyanet TV ekranlarında. Programı aşağıdaki linkten online olarak canlı izleyebilirsiniz.

Diyanet TV Kadir Gecesi Özel Programı İzle (21.30)

2. KANAL 7 KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI



Kadir Gecesi, Fatih Camii'nde gerçekleştirilecek olan özel yayınla Kanal 7 ekranlarında ihya edilecek. Gecenin duası emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan tarafından yapılırken Muhsin Kara, Necdet Ergin, Ferruh Muştuer, Adem Karabey, Aziz Hardal, Muhammed Sizcan Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle gönüllerin pasını silecek. Programda ayrıca Ali Rıza Şahin İlahi Grubu seslendirecekleri ilahilerle kalplere dokunacak. Kadir Gecesi Özel programı 31 Mayıs akşamı saat 23.20'de Kanal 7 ekranlarında. Programı aşağıdaki linkten online olarak canlı izleyebilirsiniz.

Kanal 7 KADİR GECESİ Özel Programı İzle (23.20)

3. KANAL D KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

Kanal D, Kadir Gecesi özel programı yayın saati 23.30. Programı aşağıdaki linkten online olarak canlı izleyebilirsiniz.

Kanal D Kadir Gecesi Özel Programı (23.30)

4. ATV KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

ATV kanalı KADİR GECESİ özel programını Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunumu ile 20.00'da ekrana getirecek. Nihat Hatipoğlu, KADİR GECESİ Özel Programı'nda geceye özel bilgiler verecek, geceyi nasıl değerlendirmek gerektiğine dair bilgiler anlatacak ve Kadir Gecesi duası ile tamamlayacak. ATV'deki Kadir Gecesi programını izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

ATV Kadir Gecesi Özel Programı İzle (20.00)

5. SHOW TV KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI

Show TV, Kadir Gecesi özel programı yayın saati 00.15. Prof. Dr. Mustafa Karataş İle Kadir Gecesi programını aşağıdaki linkten online olarak canlı izleyebilirsiniz.

Show TV Kadir Gecesi Özel Programı (00.15)