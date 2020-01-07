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Kadir Güneş kimdir? Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş magazin takipçilerinin ilgi odağı oldu. Aleyna Tilki'ye aldığı lüks hediye ile gündeme gelen Kadir Güneş hakkında aramalar yapılırken, Kadir Güneş kimdir, Kadir Güneş kaç yaşında ve Kadir Güneş nereli gibi soruların yanıtı arandı.

07.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:47

gündeminden bir an olsun düşmeyen Aleyna Tilki bu kez de sevgilisi ile dikkat çekti. Sevgilisi Kadir Güneş'in aldığı lüks hediye ile gündem olan Aleyna Tilki, sevgilisi hakkında merkat dolu soruların da odağı oldu. Peki, Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir? Kadir Güneş kaç yaşında, Kadir Güneş nereli?

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş iş insanı Metin Güneş'in oğludur. Kadir Güneş aynı zamanda ünlülerin modacısı olarak tanınan Gülnur Güneş'in de kardeşidir?

Kadir Güneş Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'la da bir dönem beraber odluğu iddia edildi.

Kadir Güneş 2019'un yazında Aleyna Tilki ile Paris'te görüntülenmişti ve uzun süredir Aleyna Tilki ile ilişki yaşıyor.

Kadir Güneş kimdir? Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?

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