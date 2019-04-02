Kadir Gürlek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ NURHAK belediye başkan adayı olan Kadir Gürlek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ NURHAK ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Kadir Gürlek isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ NURHAK adayı Kadir Gürlek kimdir? Bağımsız KAHRAMANMARAŞ NURHAK adayı Kadir Gürlek yüzde kaç oy aldı?

Kadir Gürlek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAHRAMANMARAŞ NURHAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Kadir Gürlek NURHAK ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. NURHAK ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Kadir Gürlek adlı Bağımsız adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ NURHAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.