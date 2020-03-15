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Kadir Has Stadyumu dezenfekte edildi

KAYSERİ Kadir Has Stadyumu, Hes Kablo Kayserispor BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı öncesi dezenfekte edildi.

15.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:31
Kadir Has Stadyumu dezenfekte edildi

KAYSERİ Kadir Has Stadyumu, Hes Kablo Kayserispor BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı öncesi dezenfekte edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Hes Kablo Kayserispor-BTC Türk Yeni Malatyaspor maçından kısa bir süre önce stadyum, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi. Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edilecek. Müsabaka öncesinde girişler, tuvaletler ve ortak alanlarda kullanılacak el dezenfektanları da bugün itibarıyla Kadir Has Stadyumu'na yerleştirildi.


- Kayseri

Kaynak: DHA

Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Kayserispor, Hes Kablo, Kayseri, Spor

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