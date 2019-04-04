Kadir Has Üniversitesi
, dünyanın ileri gelen üniversite ve kurumların yer aldığı, bütçesi 1 milyon 997 bin 325 euro olan "S-PARCS: Endüstri Parklarında Sürdürülebilir Enerji İşbirliği ve Hizmetler için Yeni Modeller Geliştirmek ve Test Etmek" projesinin konsorsiyumuna dahil oldu.
Proje ekibinde Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç. Dr. Gökhan Kirkil, Merkez Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, Doç. Dr. Ahmet Yücekaya ve Dr. Öğretim Üyesi Emre Çelebi
yer alıyor. İngiltere
, İsveç
, Türkiye
, Rusya
, İtalya
, Portekiz
, Avusturya
ve Norveç
'teki endüstriyel parklar arasında seçilecek en iyi uygulamaların kullanılacağı projede, üyeler, ülkelerindeki OSB
ve KOBİ'lere yönelik endüstri parkındaki ortak enerji çözümleri üretecek.
The post Kadir Has Üniversitesi, AB Enerji Projesi'ne dahil oldu
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Avrupa Birliği, Kadir Has Üniversitesi, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com