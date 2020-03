Kadir Has Üniversitesi Rektörü Feyiz: "Toplumsal araştırmalar, Türkiye'nin resmini çeker"

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması"nın 2020 yılı sonuçlarına ilişkin, "Yapılan araştırmalar, Türkiye 'nin resmini düzenli olarak çeker. Türkiye'deki kadının durumunu takip eden bir merkezimiz var ve ben bu merkezin, üniversitemizin çatısı altında olmasından gerçekten çok mutluyum." dedi.Prof. Dr. Feyiz, üniversitenin Cibali Kampüsü'nde gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından yapılan "Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması"nın 2020 yılı sonuçlarının önemli veriler ortaya çıkardığını söyledi.Ocak-Şubat aylarında İstanbul başta olmak üzere toplam 23 ilde, kadın-erkek 18 yaş ve üzeri 1216 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının değerlendirildiğini aktaran Feyiz, bu çalışmayı önemsediğini belirterek, araştırmaların düzenli ve disiplinli bir şekilde Türkiye'nin pek çok ilinde yapıldığına dikkati çekti.Feyiz, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nde yapılan toplumsal araştırmalar, Türkiye'nin resmini düzenli olarak çeker. Biraz önce arkadaşlarla çıkan rakamlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'deki kadının durumunu takip eden bir merkezimiz var ve ben bu merkezin, bizim üniversitenin çatısı altında olmasından gerçekten çok mutluyum. Aslı ve Mary hocam bu anlamda çok güzel bir iş ortaya çıkarıyor. Üniversitemiz bu araştırmaları desteklemeye devam edecektir.""Toplum olarak eşitlik anlayışında ciddi bir artış gözleniyor"Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mary Lou O'Neil de AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma sonuçlarının olumlu olduğunu dile getirerek, "Bir kaç senedir aşağı-yukarı aynı sonuçların çıktığını görüyoruz. Genç ve eğitimli insanların eğitim seviyesinin arttıkça daha çok eşitlikten yana olduğunu görüyoruz. Bu, toplum için çok önemli bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.Toplum olarak eşitlik anlayışında ciddi bir artış gözlendiğini ifade eden O'Neil, şunları kaydetti:"Toplum olarak eşitlik anlayışında ciddi bir artış gözleniyor ama 'toplumda eşitlik var mı?' o tartışılması gereken bir konudur. Ben kadın ve erkek arasında eşit hak ve imkanların olmadığını düşünüyorum. Fakat kadın-erkek arasındaki olması gereken eşit haklara sahip olma ihtiyacı ve zihniyeti biraz biraz oluşmaya başladı. Eşitlik zihniyetinin zemini kafalarda oluştuktan sonra zaten eşitlikçi bir kültürü inşaa edebiliriz. Bu nedenle gençler, eşitlik konusunda biraz da duyarlı bir durumda. Zaten 2016 itibariyle 12 senelik zorunlu eğitime yeni başladık. Bu nedenle gençler, daha çok eğitim görüp, aile dışı ve kamu alanlarında daha fazla zaman geçirdikleri için bu etkiyi gördüğümüzü düşünüyorum.""Eksik kaldığımız, kadınların eğitim hayatına katılımıdır"Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu ise Türkiye'de kadınların erkeklerle eşit şartlara sahip olması konusunda daha çok çalışılması gerektiğini hatırlatarak, "Ciddi eksik kaldığımız yerlerden biri kadınların eğitim hayatına katılımıdır. Bu anlamda çok uğraş verdik ama daha çok çabalamamız lazım diye düşünüyorum." dedi.Çarkoğlu, şunları ifade etti:"Kadın-erkek arasındaki ilişkilerin eşitlik göstergelerinde kırılma noktasının lise ve lise üstü eğitim gözüküyor. Hiç diploması olmayan ilk ve orta okul mezunları ile lise ve üstü mezuniyet oranlarında çok anlamlı farklar var. Daha eşitlikçi bir ilişki ortamı oluşturmak için daha yüksek seviyede eğitimli bir topluma ihtiyacımız var. Eğitimin ön plana çıktığını görüyoruz ama bence burada bahsedilen şey eğitimin kendisi değil, kadın ve erkeklerin beraberce aynı sınıfta bir ortamda bulunuyor olmaları yani ev dışında ve kendi akrabaları olmayanlarla eşit şartlarda var olmaları burada önemli olan faktör. Okulda öğretilen bilgiden ziyade aynı okul ve iş hayatında ortak alanı eşit şekilde paylaşmanın eğitim ve bilgi ile öğretilmesi önemlidir."

Kaynak: AA