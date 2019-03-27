Teknoloji İletişimi Zirvesi, TÜSİAD Eski Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik,Türkiye Bilişim Vakfı Kurucu Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Cankuve Monster Notebook CEO'su İlhan Yılmaz'ın katılımıylaKadir Has Üniversitesi'nde gerçekleşti.

"DİJİTAL BİR EKONOMİYE GEÇİŞ YAPARAK ÇAĞI YAKALAYABİLİRİZ"

TÜSİAD Eski Başkanı ve Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik; "Yeni bir teknoloji devrinin başlangıç noktasındayız. Uluslararası ticaret savaşları gündemdeyken, gelişmiş ülkeler dijital dönüşüm için mevcut güçlü ekosistemlerini korumaya çalışıyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkeler olarak teknoloji ile gelen "yıkıcı inovasyonun" dinamiklerine ayak uydurarak küresel piyasada nasıl daha sağlıklı bir yer edinebiliriz diye çalışıyoruz. Türkiye olarak, küresel dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde yüksek katma değerli teknolojilerin üretildiği, teknoloji iletişiminin sağlandığı,dijital bir ekonomiye geçiş yaparak çağı yakalayabiliriz" dedi.

"ANA DİLİ DİJİTAL OLAN GENÇLERİMİZ DAHA KOLAY İŞ BULABİLECEKLER"

Erol Bilecik, "Dünyadaki sosyal medya kullanımlarında Instagram'ı en çok kullanan ülke olarak birinciliği İsveç ile paylaşıyoruz.Bu çağda dijital okur-yazarlığa sahip iş gücü gerekliliği yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Tabii ki buna bağlı olarak dijital yeteneklere ihtiyaç arttı. 2030 yılında ortalama 86 milyon pozisyon,dijital yeteneklere sahip kişiler bulunamadığı için doldurulamayacak. İK karşısında geçmişte olduğu gibi yabancı dil büyük bir öncelik olmayacak, ana dili "dijital" olan gençlerimiz daha kolay iş bulabilecekler. Bu yeni dili öğrenmezsek iletişim çağındailetişimsizlik yaşarız" dedi.

"GENÇLER TEKNOLOJİ İLETİŞİMİ İLE ANLAMAYI VE YÖNETMEYİ ÖĞRENMELİ"

Türkiye Bilişim Vakfı Kurucu Başkanı ve Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı, "Türkiye'de sürdürülebilir Blockchain ekosistemi oluşturarak, bu teknoloji ile yeni dönem iş yapış biçimlerinin önündeki zorlukların giderilmesine yönelik bir paylaşım platformu oluşturmak amacıyla "BlockchainTürkiye"yi kurduk. Teknolojiye uygun davranış şekillerini geliştirmek amacıyla çalışıyoruz. Gençlerin gelecek hakkında öngörüde bulunarak planlamayı öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Blockchain finans dünyasına uyum sağladığı zaman finans dünyasını depreme uğratacak. Teknoloji ile küresel olarak var olan sözleşmelerin tamamı değişecek. Gençler teknolojilerin başta finans olmak üzere tüm sektörlerdeki sözleşmelere getireceği bu esnekliği teknoloji iletişimi ile anlamayı ve yönetmeyi öğrenmeli" dedi.

"KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ'NDEN SİBER GÜVENLİKTE DÜNYA ÇAĞINDA BAŞARI"

Kadir Has Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Hasan Dağ, "Dijital çağda verilerden ciddi ürün ve servisler geliştirmek zorundayız. THY gibi değerli şirketlerimiz dijital çağda ürün ve servislerini geliştirerek dünya devi oldular. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesindeki Siber Güvenlik Merkezi'ndeki çalışmalarımız kapsamında 2 doktora öğrencimizin oluşturduğu ekipdünyanın en büyük veri bilimi yarışma platformu Kaggle'daMicrosoft'un dünya çapında var olan virüslü yazılımlar üzerine yaptığı yarışmada 2 bin 426 ekip içerisinden dünya 5'incisi oldu. Dijital yetenekli öğrencilerimiz ile gurur duyuyoruz ve dijital yetenekler yetiştirmek ve yetenekleri geliştirmek üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

"TEKNOLOJİ İLETİŞİMCİSİ POZİSYONU ŞİRKETLERİN VERİMİNİ YÜKSELTECEK"

Teknoloji iletişiminin önemi gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Sertaç Doğanay,"Ünlü bilim insanı Marie Curie'nin dediği gibi: "Hayatta hiçbir şey korkutucu değildir, yeter ki anlaşılabilir olsun" Artık daha az korkmak için daha fazla ve daha iyi anlama zamanı. Teknoloji iletişimi dersimiz ile yakın gelecekte "Teknoloji iletişimcisi"unvanına sahip daha çok kişi olacak. Yeni teknolojilerin, özellikle teknik terimlere hakim olmayan kişiler tarafından anlaşılır hale getirilebilmesi için teknoloji ve iletişim disiplinlerinin güçlerini birleştirmesi gerekiyor. Şirketlerde"Teknoloji iletişimcisi" pozisyonunu gördüğümüzde bu gücün birleşmesi ile verimin çok daha fazla artacağına inanıyoruz. Bu amaçla Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Teknoloji iletişimcisi" olabilecek düzeyde öğrenciler yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Öğrencilerimizin eğitimlerini ve vizyonlarını'Teknolojideki değişim, onu anlama kabiliyetimizi aştığında ne olacak' sorusunun yanıtına yönelik geliştirmek üzere yaptığımız etkinlikler kapsamında Teknoloji İletişimi Zirvesi'ni düzenliyoruz. Etkinliğe katılan yöneticilerden de yakın gelecekteki yapılanmalarında şirketlerinde bir "Teknoloji İletişimi" pozisyonu açma konusunu değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler