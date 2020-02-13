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Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, "Kopuk bir aile olmasaydık, belki böyle olmazdı" dedi.

13.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:50

Konya'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, eşiyle ayrı oldukları için oğlunun sorunlu ve sevgisiz büyüdüğünü anlatarak hakkındaki 19 suç kaydıyla ilgili "Kurtaramadık oğlumu o yola düştü. Kopuk bir aile olmasaydık, belki böyle olmazdı" dedi.

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞTI

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

"KOPUK AİLELERDE SEVGİ EKSİKLİĞİ OLUYOR"

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, "Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.

"AFFETMİYORUM, CEZASINI ÇEKSİN"

Oğlunun öldüğünü telefonla aldığını belirten Duran, "Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.

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Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı

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Kaynak: DHA


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