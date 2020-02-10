Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (2)

BARO BAŞKANI: OLAYIN MEŞRU MÜDAFA SINIRLARI İÇİNDE KALMA İHTİMALİ VAR

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ , sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker ile ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Olayın tüm boyutuyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırıldığını belirten Başkan Aladağ, şöyle konuştu:

"Konudan haberdar olur olmaz baromuz olağanüstü toplandı. Olayı detaylı olarak değerlendirdik. Çok acı bir durum. 20 yaşında, hayatın baharında, geleceğe dair ümitleri olan bir gencimiz bir kadına yönelik eyleme karşı müdahalede bulunmak istiyor. Müdahalenin ardından da istemediğimiz böyle bir neticeyle karşı karşıya kalıyoruz. Görgü tanıkları, kamera kayıtları olayda kullanılan bıçağın durumu, bunlara ilişkin başsavcılığımız araştırma yapmaya devam ediyor. Gencimiz bıçağı koruma amaçlı üzerinde taşıyor. Olay sırasında bu bıçak çocuk tarafından maktule kasten mi saplanıyor ya da boğuşma sırasında yere düşerken kazayla mı meydana geliyor? Buna dair en canlı görgü tanığı ise şiddete uğrayan kadın. O da net bir ifade de bulunmuyor. Adaletin tecelli etmesi, kamu vicdanının rahatlatılması ve aydınlatılması noktasında başsavcılığımız lehe ve aleyhe çalışmalarını yürütüyor. Bu bıçağın kasten mi yoksa kavga sırasında mı maktulün vücuduna isabet ettiğini belirlemek için kriminal inceleme yapılacak. Ölüm nedeni ile ilgili araştırma yapılacak. Bunlar için zaman gerekiyor."

EYLEM NEDENİYLE HAYALLERİNDEN MAHRUM KALAN BİR GENÇ

Mustafa Aladağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eylem nedeniyle hayallerinden mahrum kalan bir evladımız var. Olayın bana göre ana teması bu. Bu tema üzerinde çalışmalar titizlikle takip edilecek. Davalar da takip edilecek. Olay meşru müdafada sınırın aşılması mıdır? Yoksa korku ve heyacanla, ağır tahrik kapsamında mıdır? Birlikte titizlikle ve yakından takip edeceğiz."

OLAY MEŞRÜ MÜDAFA SINIRLARI İÇERİSİNDE KALABİLİR

Olayın meşru müdafa sınırları içerisinde kalma ihtimalinin bulunduğunu belirten Başkan Aladağ, "Kamuoyunun Kadir'e karşı ciddi bir desteği var. Olaya baktığınız zaman meşru müdafa sınırları kalma ihtimali de var. Ancak kalmadığı takdirde haksız tahrikin ağır hükümleri uygulanmak suretiyle, örneğin 'adam öldüme'nin karşılığı müebbet hapis cezasıdır. Haksız tahriği en ağır şekilde değerlendirdiğimiz de kanun, 12 ila 18 yı hapis diyor. 12 yıl bir ceza aldığını düşündüğünüzde, bir de iyi hal indirimi yaptığınızda 10 yılık bir ceza oluyor" diye konuştu.

Avukat Hakları Derneği ve Heryerde Adalet Platformu üyeleri de aileye destek vererek, davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.