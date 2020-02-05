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Kadir İnanır'a açıkça soruldu: Siyasete mi gireceksiniz?

Son dönemlerde ismi sık sık gündeme gelen usta oyuncu Kadir İnanır, basın mensuplarının "Siyasete mi gireceksiniz?" sorusuna "Şimdiye kadar yapsam beş yüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum" yanıtını verdi.

05.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:21

Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununa gittiği için eleştirilerin hedefi olan sanatçı Kadir İnanır, "Herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve Kadir Abi'ye ayıp ettik diyecekler" ifadesini kullandı.

"BENİ YIPRATMAK KİMSENİN İŞİNE GELMEZ"

'Barış' talebini yineleyen Türk sinemasının usta sanatçılarından Kadir İnanır, "Yaşadığımız bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede ben ön sıralarda olacağım, siz de beni korumakla yükümlüsünüz. Çünkü beni yıpratmak hem kolay değil, hem de kimsenin işine gelmez" dedi.

"BUNUN TEK YOLU BARIŞTAN GEÇİYOR"

Konuşmasının devamında "Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir, bu güzel vatanımızdır" ifadelerini kullanan İnanır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim bir tek isteğim var, her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin, saysın. Tabii ki toplum olarak, birey olarak görüşlerimizde farklılık muhakkak olacaktır, öyle olmazsa tadı olmaz, yaşamın da tadı olmaz. Ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız. Sizin çalıştığınız mecralar rahat çalışacaklar. Sosyal hayat hızlanacak, toplumda büyük bir KDV yaratılacak ki her şey çok güzel olsun. Bunun bir tek yolu var, barıştan geçiyor. Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim. Onun dışında mesela film çalışmalarının içinde gereken şeyleri söylüyorum, benim yapacağım işlerin sosyal içeriği bütün bu anlattığım, sorulanların bir parçasını içerisinde taşıması gerekiyor. Onu da yapacağız umuyorum ama önce hepimizin bildiği, bütün sıkıntıları başımıza ören bütün etkenleri ortandan kaldıracağız. Dünyanın en güzel ülkesinde beraber, mutlu bir biçimde yaşayacağız."

AÇIKÇA SORULDU: SİYASETE Mİ GİRECEKSİNİZ?

Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ve siyasete gireceği iddialarına da yanıt veren İnanır, "Olsun, onlar olur, herkes aynı görüşte olursa hayatın tadı olmaz. Ama ben şunu iddia ediyorum; benim aleyhime söyleyen herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve 'Kadir Abi'ye ayıp ettik' diyecekler. Şimdiye kadar yapsam beş yüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum. Benim derdim bu memlekete barış gelsin sonra işime döneyim" şeklinde konuştu.

Kadir İnanır'a açıkça soruldu: Siyasete mi gireceksiniz?

Selahattin Demirtaş, Kadir İnanır, Siyaset, Magazin, Politika, Güncel


HABER YORUMLARI (15)
KUZEYİN UŞAĞI:ne yazık ki. içimiz yüreğimiz gene yandı VAN da çığ felaketinde hayatlarını kaybeden yirmi bir kardeşimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. kederli ailelerine sabır versin. . . Rabbim böyle acılar felaketler yaşatmasın. inşallah. başkada sözüm yok.
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ZÜHTÜ:Amin, İnşallah...
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MURAT:Ne barışı? neyin barışı? adam seni masaya oturtup Türkiye''nin milli gelirinin yarısını ve toprağının yarısını istiyor. Peki kim istiyor? Kürtlermi? hayır. Türkiye''nin kürt sorunu yok. Bu, suni oluşturulan bir oyun. Kürt sorunu algısı yaratıp Türkiyeyi bölmek ve alınan topraklara amerika ve israilin çöreklenmesi konusu. Kadir efendi de çıkıp barışın diyecek. Ya akıl sız yada bilerek yönlendiriliyor.
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KUZEYİN UŞAĞI:zamanında, yasaklandığı, oynadığı karakteri, İSYAN filmine bakın anlarsınız. bu zatı muharrem, kalitesiz. . .
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HERMES:şu siyaseti artık gençlere bırakın!!
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ZZ:Bundanda siyasetçi olursa, geçmiş olsun Türkiyem
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ZAZA 12:seni seviyoruz kadir baba
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ZÜHTÜ:ZAZA 12, senin baban olabilir, bilemem.. ama bizim hiç birşeyimiz değil.
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ZİYAA:Genelleme yapma la! Kendi adına konuş!. .
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FİKRET:Seni seviyoruz Kadir abı
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