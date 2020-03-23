Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Magazin ››Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı - Magazin

Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinin başında gelen usta oyuncu Kadir İnanır, sosyal medya hesabından maske taktığı bir pozunu Amerikalı gökbilimci Carl Sagan'ın Soluk Mavi Nokta isimli kitabından satırlarıyla paylaştı.

23.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00

14 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle alınan geniş önlemler kapsamında 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkması yasaklandı. Salgın nedeniyle evde olan 70 yaşındaki Kadir İnanır ise yeni açtığı Instagram hesabından takipçileriyle maskeli fotoğrafını paylaştı.

"TÜRÜMÜZÜN TARİHİNDEKİ HERKES BURADA YAŞADI"

Evden çıkma yasağı olan Kadir İnanır, maskeli fotoğrafını paylaşan İnanır Soluk Mavi Nokta kitabındaki şu satırları yazdı: "Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre...Gezegenimiz! Üzerinde yaşayan herkes, binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin, her kahraman ve her korkak, uygarlığı kuran ve yıkan herkes, Her kral ve her köylü, aşka düşmüş her çift, her anne ve her baba, umut dolu her çocuk, her mucit ve her kaşif, her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı, her süper star her büyük lider, her Aziz ve her günahkar, türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı."

"ŞU AN İÇİN BARINABİLECEĞİMİZ BAŞKA BİR YER YOK"

"Kozmik sahnenin küçük bir parçasında. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar ? Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen. Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok… En azından yakın gelecekte! Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok! Carl Sagan-Soluk Mavi Nokta."

Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu :

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Etiketler : Magazin

İlgili Haberler

Ezgi Mola’dan sonra Tolgahan Sayışman’dan da kiracılarına destekEzgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptıGüzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söylediİngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (6)
ADMİN:ulan ne şahıslar ekmeğini yemiş bu ülkenin yazık. bu adamı sevmiyorum zihniyetini sevmiyorum.
Cevap Yaz 0 0
TODOR:Evde bile maske takıyor, kimseye güveni kalmamış.
Cevap Yaz 5 1
TODOR:Herkesten özür diler,Dürbünlü beyefendinin ellerinden öperim.
0 0
KEÇİ:meeeeeee..................
0 0
25:Todor ne lan.Ulan lavuk kendine başka isim bulamadınmı dana
0 7
ZİYAA:Kapa çeneni dümbük dürbünlü
0 6

Magazin Manşet

Haberler

Karantinada bunu da gördük! Kalçasında tuvalet kağıdı sektirip meydan okudu Magazin
Karantinada bunu da gördük! Kalçasında tuvalet kağıdı sektirip meydan okudu
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı Magazin
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler Magazin
Salgın en çok onları etkiledi! İşte sokağa çıkma yasağı gelen ünlüler
’Evde kal’ çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu Magazin
"Evde kal" çağrısı yapıp sahile koşan eski eşler pişti oldu
’En büyük hobim cinsel ilişki’ diyerek gündem olan Didem isyan etti Magazin
"En büyük hobim cinsel ilişki" diyerek gündem olan Didem isyan etti
Ezgi’nin çağrısına kulak veren oyuncu, 9 kiracısının yüreğine su serpti Magazin
Ezgi'nin çağrısına kulak veren oyuncu, 9 kiracısının yüreğine su serpti
Koronaya yakalanan Burak’ın eşi ’Ona iyi gelmedi’ diyerek isyan etti Magazin
Koronaya yakalanan Burak'ın eşi "Ona iyi gelmedi" diyerek isyan etti
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı Magazin
Duştan hemen önce paylaştı! Ünlü modelin cesur pozuna beğeni yağdı

Son Dakika Magazin Haberleri

Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın - Magazin Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu - Magazin Murat Dalkılıç söyledi, Hande Erçel eşlik etti - Magazin Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı - Magazin Kadir İnanır: Başka yer yok! - Magazin Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın - Magazin Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek - Magazin "Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi - Magazin Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı - Magazin
Loading