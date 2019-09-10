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Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler

Usta oyuncu Kadir İnanır, 83 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Süleyman Turan'ı, canlı yayında duygulu sözlerle anlattı.

10.09.2019 12:08

Yeşilçam'ın 'esas oğlan'ın sadık dostu' rolleriyle tanınan oyuncusu Süleyman Turan, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 83 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncunun yakın arkadaşı olan Kadir İnanır CNN TÜRK yayınında Süleyman Turan'ı anlattı. İnanır, Turan'ı anlatırken duygulandı.

"ONU ÇOK SEVİYORUZ"

İnanır, "Benim çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşımdı. Birçok filmde beraber çalıştık. Onun dışında Süleyman Turan, Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık. O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı. Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak.

Kadir İnanır'dan hayatını kaybeden Süleyman Turan için canlı yayında duygulandıran sözler

Kadir İnanır, Magazin

YORUMLAR (1)
M.ORHAN: ALLAH rahmet etsin nur içinde yaysın inş,
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