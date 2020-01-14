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Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren usta oyuncu Kadir İnanır, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" dedi.

14.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır'a göndermede bulunarak "Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız" ifadelerini kullandı.

KADİR İNANIR'DAN YANIT GELDİ

Bakan Soylu'nun bu sözlerine ne yanıt vereceği merak konusu olan Kadir İnanır suskunluğunu bozdu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan usta oyuncu, "Konuşmak istemiyorum, bizim tek derdimiz barış olsun" şeklinde konuştu.

Bakan SoyluBakan Soylu'dan Kadir İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir Efendi

Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi

Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Süleyman Soylu, Kadir İnanır, Magazin, Politika, Güncel


HABER YORUMLARI (9)
COMOLOKKO:filmlerindeki kadar iyi rol yapamıyorsun kadir bey. AK''il insan olduğunda da yapamıyordun hala da olmuyor.
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ENES:biz derken siz kimsiniz acaba ? neyin barışı ?
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SUDE:ZATEN ÇOK SEVMEZDİM AMA İYİCE BİTTİ
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AHTE:kadir ikili oynuyor
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HAKAN:MİLLET ÇOK KÖTÜ ŞEKİLDE AYRIŞTIRILMIŞ. ÇOK ÇABUK SUÇLANIYOR YAZIK
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ASLIHAN GÜRBÜZ:seçilmemiş bakanı pek de ciddiye almıyorum
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ATSIZ:sen ne ayaksın kadir?
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ADINIZI YAZIN:Yaziklar olsun
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HAKAN GARDAS:Filimlerde rölünü iyi oynadin kadir fakat bir avuc hayinlara yenik düstün! Yaziklar olsun sana bende seni adam yerine koymustum.
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