Kadir Kara Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Osmaniye belediye başkan adayı KADİR KARA oldu. MHP adayı KADİR KARA, Osmaniye belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Osmaniye belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Osmaniye belediye başkan adayı KADİR KARA ile ilgili seçim sonuçları ve Osmaniye belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Osmaniye belediye başkan adayı KADİR KARA oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Osmaniye belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Osmaniye aday yarışı ve Osmaniye seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Osmaniye Seçim Bilgileri

Osmaniye belediyesi için toplam sandık sayısının 452 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi için açılan sandık sayısının ise 452 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Osmaniye belediyesi için katılım oranının ise % 79,83 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Osmaniye toplam seçmen sayısının ise 150.217 olduğu belirlendi.

Osmaniye belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 119.924 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Osmaniye Belediye Başkan Adayı KADİR KARA Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Osmaniye belediye başkan adayı olarak gösterilen KADİR KARA, Osmaniye yarışında % 54,47 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı KADİR KARA toplamda 61.817 adet oy sayısına ulaştı.

KADİR KARA Kimdir?

14 Mart 1961 tarihinde Osmaniye merkez Sakarcalık köyünde doğdu. Çukurova Universitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 29 Mart 2009 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi.

Kadir Kara, evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP Osmaniye belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.