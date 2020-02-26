Haberler » Güncel » Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü - Haber

Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'te, Kadir Durur (17) kavga ettiği kişi tarafından dövülüp, tüfekle vurularak öldürüldü.

26.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:06Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'te, Kadir Durur (17) kavga ettiği kişi tarafından dövülüp, tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Durur ile sokakta yanına gelen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişi, Durur'u dövüp, ardından da yanındaki pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Durur, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.Kadir Durur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. , şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:58:21