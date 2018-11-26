Kadir Mısıroğlu, Atatürk Hakkındaki Sert Eleştirilerine Devam Ediyor

"Keşke Yunan galip gelseydi" ifadesiyle tepki çeken ve son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretiyle gündeme gelen Kadir Mısıroğlu 'Cumartesi Sohbetleri' adıyla yayınlanan konuşmasında "Mustafa Kemal zannettiğiniz kadar büyük biri değildir" dedi.

"LİSEDE ATATÜRK RESMİNİ YIRTTIM"

Mısıroğlu, 'Mustafa Kemal düşmanlığının bedelini ödediğini' belirtirken, "Orta mektep talebesiydim, ne söyledim bilmiyorum ama 1 hafta kovuldum. Lisede resmini yırttım, 3 gün kovuldum. Üniversite kantininde bir hudut aleyhine konuştum. Ben bu noktaya böyle anti-kemalist, herkes adımı anan, 'O Atatürk düşmanı mı'… Bu Atatürk düşmanı olmak kolay olmadı, onu da söyleyeyim size. Çünkü o düşmanlığın bedeli ödeniyor. Bu bedeli ödemeyi göze almadan böyle Atatürk düşmanı denilmez kimseye" şeklinde konuştu.

YAHUDİ OLDUĞU İDDİALARINA YANIT VERDİ

Kendisinin Yahudi olduğuna dair iddialar hakkında da konuşan Mısıroğlu, "Ben, bana göre, dünyanın en güzel kasabasında doğdum. Oradan hiçbir Yahudi geçmedi. Akçaabat'ın toprağına bir Yahudinin gölgesinin düşmediğine Kuran'a elimi basarım" diye belirtti.

"ŞİKAYETLERLE İFTİHAR EDİYORUM"

Mısıroğlu, kendisini şikayet edenler hakkında ise, "18 şikayetçi var, 1 numara Komünist Partisi, 2 numara Halk Partisi, öyle devam ediyor. Ben bunların şikayetiyle iftihar ediyorum" şeklinde konuştu.