Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi

"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'nun sağlık durumundan dolayı süresiz olarak yayınlarına ara verdiği belirtildi.

"ARA VERMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kadir Mısıroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Mısıroğlu'nun internet sitesinden Nurullah Mısıroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı" ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız." diye belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu tâkipçileri, Elhamdülillah, Üstadımızın sıhhati iyi. Üstadın tedavisi bir müddet daha devam edeceğinden ötürü bir sonraki 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı' ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız. Üstadımızın bütün okuyucu ve dinleyicilerine selamları var, bütün muhibbana dua etmekte ve dua beklemektedir.