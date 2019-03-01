01 Mart 2019, 20:05
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Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi

"Keşke Yunan galip gelseydi." ifadeleriyle büyük tepki çeken Kadir Mısıroğlu, sağlık durumundan dolayı yayınlarına süresiz olarak ara verdi.

"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen, İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a hakaret eden, Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu'nun sağlık durumundan dolayı süresiz olarak yayınlarına ara verdiği belirtildi.

"ARA VERMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Kadir Mısıroğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Mısıroğlu'nun internet sitesinden Nurullah Mısıroğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı" ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız." diye belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kıymetli Üstad Kadir Mısıroğlu tâkipçileri, Elhamdülillah, Üstadımızın sıhhati iyi. Üstadın tedavisi bir müddet daha devam edeceğinden ötürü bir sonraki 'Üstad Kadir Mısıroğlu ile Cumartesi Sohbetleri Başladı' ilânımıza kadar şimdilik süresiz olarak sohbetlerimize ara vermiş bulunmaktayız. Üstadımızın bütün okuyucu ve dinleyicilerine selamları var, bütün muhibbana dua etmekte ve dua beklemektedir.

TV, Magazin, Güncel


YORUMLAR (54)
RUHH: Gebermedin gitti. Ne guzel giderdin yunanli soydaslarin yanina
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ADALET: Allah in gazabi bu adamin üstüne olsun destekleyenlerde
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BATTALGAZİ: Üstadı dinlemeden cahil yobazlar atlayı vermişler adam Yunan galip gelseydi derken ne söylediğini dinlemeden adamı karalıyorsunuz Yunan bile bu milletin dinini değiştirmeye kalkmadı anlamında söylüyor ama nedense biz Yunanlıları denize dökmüşüzya İngilizler nasıl gitmişler dikkatinizi çektimi İngilizler tek mermi atmadan istanbuldan çekildiler neden çünkü dedikleri yapılmıştı dil değiştirildi ecnebi kanunları getirildi birde laiklik kakalandı alın size memleket kurtarıldı kardeşim körü körüne inanmayın adam belgelerle konuşuyor adam meydan okuyor gelsinler proğramda konuşalım diyor ama nedense kimsenin tıpası yemiyor anca adama hakaret ediyorsunuz Osmanlı arşivlerinin yüzde doksanı Bulgaristan’a satıldı neden hiç sorgulamıyorsunuz demekki birşeyler gizleniyor koyun olmayın
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CÜBBELİ : Şifa duası okuyun diye millete fetva veriyordu bilmiyormu bu yoksa cübbeli okusun bari
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ADINIYAZ: BU ADAMI NEDEN TUTUKLAMIYOSN AKP
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