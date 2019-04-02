Kadir Öztaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AKSARAY ORTAKÖY belediye başkan adayı olan Kadir Öztaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AKSARAY ORTAKÖY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Kadir Öztaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AKSARAY ORTAKÖY adayı Kadir Öztaş kimdir? BTP AKSARAY ORTAKÖY adayı Kadir Öztaş yüzde kaç oy aldı?

Kadir Öztaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AKSARAY ORTAKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Kadir Öztaş ORTAKÖY ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. ORTAKÖY ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Kadir Öztaş adlı BTP adayı toplamda 17 adet oy sayısına ulaştı.

AKSARAY ORTAKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.