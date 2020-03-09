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Cezaevinde bulunan Kadir Şeker, üniversite sınavına girebilmek için başvuru yaptı

Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadını kurtarmak isterken ölüme sebebiyet veren Kadir Şeker, üniversite sınavına girebilmek için ÖSYM'ye başvuruda bulundu.

09.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:51

Konya 'da parkta sevgilisi Ayşe D'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker (20), tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'da meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi. Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

DURAN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

HAYALLERİ İÇİN BAŞVURUYU YAPTI

Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.

Cezaevinde bulunan Kadir Şeker, üniversite sınavına girebilmek için başvuru yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler : kadir şeker, Konya, 3. Sayfa, Güncel
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Yorumlar (1)
ANNE:ikisi de çok üzücü. biri mezara biri hapise. kadire deailesine de diğerinin ailesinede Allah yardım etsin.
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