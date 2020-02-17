Kadir Şeker davasında yeni ifade: Özgür Duran arkadan saldırıp darp etti

Eskişehir 'de Ayşe D'nin sevgilisi Özgür Duran'la kavgasını görüp müdahale eden ve Duran'la yaşadığı arbedede adamı öldüren Kadir Şeker'in dava sürecini etkileyecek gelişme yaşandı. Özgür Duran'ın kuzeni B.D, Ayşe'nin olay sonrasında kendisini arayarak Duran'ın Kadir'e arkadan saldırdığını ve boğazını sıktığını söylediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında Özgür Duran'ın kuzeni B.D.ifade verdi. B.D. ifadesinde olayın yaşandığı gün Özgür Duran'ın Ayşe D'yi evde darp ettiği söyledi. Çiftin yanından ayrıldıktan saatler sonra cinayet haberini aldığını belirten B.D, Ayşe'nin telefon ederek, ''Özgür bağırdığı sırada bir genç yardım için geldi. Genç geri dönüp giderken Özgür arkasından saldırdı. Yere yatırıp darp etti'' dediğini söyledi.

ADLİ TIP İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Kadir'in o gün giydiği kıyafetler de inceleniyor. Olayın meşru müdaafa olup olmadığını Adli Tıp Raporu belirleyecek.

"Kasten adam öldürme" suçundan tutuklu bulunan Kadir Şeker'in avukatı ise müvekkilinin tutukluluk haline itirazda bulunmuş mahkeme ise talebi reddetmişti.

OLAY ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kadir Şeker'in olaydan önce tramvayda kaydedilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Üniversiteye hazırlanan genç, kütüphanede ders çalıştıktan sonra tramvaya bindi. Kadir Şeker, teyzesinin evine gitmek için Yazır Mahallesi'ndeki tramvay durağında indi. Olayın gerçekleştiği park da bu güzergahtaydı.

NE OLMUŞTU?

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.