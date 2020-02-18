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Kadir'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde özel eğitmen desteği veriliyor

Konya'da sevgilisi Ayşe D'yi döven Özgür Duran'a müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker'e cezaevinde, üniversite sınavına hazırlanması için özel eğitmen desteği verildiği öğrenildi.

18.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:56

'da, sevgilisi Ayşe D'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e (20), cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ve talebi üzerine, dini eğitim aldığı da belirtildi.

ÖZEL EĞİTMEN DESTEK VERİYOR

Kadir Şeker, tutuklanmasının ardından derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi. Şeker'e ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından Ceza İnfaz Kurumları'nda diğer mahkumlara olduğu talebi üzerine eğitim birimince üniversiteye hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verildiği öğrenildi. Şeker'in hem kendi kitaplarından hem de cezaevi tarafından verilen kaynaklar ile üniversite sınavına hazırlanmayı sürdürdüğü öğrenildi. Şeker'in ayrıca psikolojik destek ile talebi üzerine dini eğitim de aldığı belirtildi. Öte yandan soruşturmanın cumhuriyet başsavcılığı tarafından en ince ayrıntısına kadar yürütüldüğü ve kısa sürede sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir'e üniversite sınavına hazırlanması için cezaevinde özel eğitmen desteği veriliyor

kadir şeker, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
ADINIZI YAZIN:iyi bari
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YAZIK:yazık oldu gencecik çocuğa. . birini ölümden kurtarmak isterken başka birini öldürdü ve istemeden. . . allah ölenin belasını verdi zaten de. . yazıkkkkk çok yazıkkkk. . kadına da sözüm yok. .
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OGUZ:sevindim valla
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